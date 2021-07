Bénin: une vaste opération de libération des espaces publics engagée à Cotonou

Par un communiqué en date du 23 juillet 2021, le Préfet du Littoral, Alain Orounla, déplore l’occupation illégale des espaces publics par des commerçants, vendeurs à la sauvette et mendiants. Il annonce par la même occasion une vaste opération de libération desdits espaces.

Les commerçants, vendeurs à la sauvette et les mendiants qui ont pris d’assaut les artères de certaines rues de Cotonou devront libérer les lieux. De gré ou de force, ils devront plier bagages. Le Préfet a été clair sur la question.

En tout état de cause, le Préfet informe les populations de Cotonou qu’une vaste opération est d’ores et déjà engagée par les forces de sécurité publique pour libérer lesdits espaces et veiller à leur propreté.

Alain Orounla