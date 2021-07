Bénin – Procès Joël Aïvo: Mario Mètonou pour le renvoi du dossier en instruction; procès renvoyé

Un peu avant 14 heures ce jeudi, le procès du professeur Joël Aïvo a repris à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, après la suspension intervenue du fait de l’absence d’un prévenu.

A la reprise, l’agrégé de droit et ses co-accusés ont plaidé non coupables. Ayant pris la parole, le procureur spécial Mario Elemn Mètonou demande au juge de se déclarer incompétent et d’envoyer le dossier en instruction.

Il justifie sa position par le fait que l’un des suspects serait en fuite. Réaction des avocats des prévenus qui sollicitent quelques minutes pour se concerter.

Requête accordée. Les avocats se retirent et se concertent. Le procès suspendu. A la reprise, les avocats contre-attaquent la demande du procureur spécial.

Selon Me Robert Dossou, en matière pénale, le juge est appelé à statuer sur les faits.

Me Adote, venu d’Arusha, estime que Joël Aïvo à été mis en détention depuis trois mois et il n’est pas normal qu’on demande de retrouver le prévenu absent avant de statuer sur les faits.

Il demande ensuite pour son client une remise en liberté provisoire au nom de son statut et de sa représentativité.

Mais le juge des céans a décidé du renvoi du dossier au 5 Août prochain. A cette date, le juge va se prononcer sur les demandes du procureur Mètonou et sur la demande de mise en liberté provisoire.