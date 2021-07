Bénin: le parti Moele-Bénin tient son conseil national ce samedi 24 Juillet à Azovè

Le parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE- BENIN) tiendra demain Samedi 24 Juillet 2021 son conseil national. C’est la ville de Azovè qui est retenue par les responsables de cette formation politique pour tenir ce conseil qui est le troisième depuis la création du parti.

Responsables, militants et sympathisants du Parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (MOELE- BENIN) vont se réunir ce samedi 24 Juillet 2021 à Azovè pour tenir le troisième conseil national du parti. Cette rencontre statutaire va permettre au parti de se pencher non seulement sur le parcours effectué en trois ans d’existence mais surtout pour penser plus séreinement l’avenir.

Il faut dire que ce troisième conseil national du parti intervient dans un contexte de crise de « maturité » pour employer les termes du président du parti. En effet, le Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin, un parti politique membre de la mouvance au pouvoir est secoué depuis peu par une vague de démissions en son sein.

La gouvernance à la tête du parti serait, aux dires des démissionnaires est la gangrène qui infeste ce parti politique née avec l’ambition d’associer la vertu à la politique.

Mis sous les fonts baptismaux le 15 Juillet 2018, le Parti Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin semble commencer sa marche politique sur un mauvais pied.

Après avoir passé à côté de trois élections majeures, le parti se vide progressivement de ses substances vitales. Vivement que les responsables de cette famille politique profite de ce troisième conseil national pour prendre les bonnes décisions afin d’entamer un nouveau départ.