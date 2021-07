Bénin: «Le dialogue doit se faciliter par les sages … Je ne compte pas le vieux Soglo», Koovi

Invité sur l’émission Grand Angle de Crystal news, l’ancien opposant au régime de la rupture, Bertin Koovi, a évoqué la situation sociopolitique du Bénin et a proposé ce qui, selon lui, apaiserait le monde politique du pays.

Alors qu’il évoquait l’opposition radicale au régime de Patrice Talon, Bertin Koovi a déclaré avoir « compris que les choses ne sont pas toujours ce qu’elles semblent être quand vous êtes loin du terrain. J’ai enfin compris que c’est dans la différence positive qu’on construit une nation ». Il a ainsi appelé les autres opposants à faire la paix. « C’est terminé maintenant, il faut déposer les armes. Revenez à la république, travaillons pour le bien-être de notre population », a-t-il indiqué.

L’homme politique assure également que seul le dialogue dirigé par des personnes sages, pourrait rendre moins tendues, les tensions dans l’univers politique du pays. « La seule et unique sortie de crise au Bénin est le dialogue. Et le dialogue doit se faciliter par les sages de la république. Ceux qui ont plus de 70 ans à 90. Je ne compte pas le vieux Soglo. Lui, il est disqualifié par ses propres propos. Il n’est pas dedans. Le président Yayi Boni non plus. Je veux les sages qui n’ont jamais fait la politique… Qui ne sont pas des appendices d’hommes politiques… ».

Koovi poursuit son discours et indique que pour lui, les personnes qui sont à même de conduire un dialogue dans le pays sont les personnes âgées et assez sages pour faire le discernement entre la politique et l’intérêt de la nation. Il les appelle à « inviter les opposants maladifs aussi à la guérison comme j’en suis guéri moi aussi ». « Laissons religion, laissons machin et allons prendre des gens d’un âge sage, d’un âge avancé et que ceux-ci aillent voir le président », a-t-il souligné.