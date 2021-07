Bénin: 1er au BAC 2021, Fréjus Josué Godémè encore indécis sur ses études universitaires

Au Bénin, le 1er au BAC 2021 s’appelle Fréjus Josué Godémè. Alors qu’il livrait ses premières impressions et sa méthodologie de travail, Fréjus Josué Godémè a affiché son indécision sur la filière à choisir pour ses études supérieurs.

A 18 ans, c’est avec une moyenne de 18,66 sur 20 que Fréjus Josué Godémè s’est illustré comme premier au BAC 2021 au Bénin. Candidat à la série «D», en provenance du Complexe scolaire Sainte Bakhita, Fréjus Josué Godémè est cadet d’une famille de 6 enfants.

Encore indécis sur ses études universitaires

A 18 ans, le jeune bachelier est toujours indécis sur le choix de sa filière. Interrogé sur la suite de ses études, Fréjus Josué Godémè laisse entrevoir qu’il n’a encore rien prévu, mais il y pense toujours. « Pour l’instant, le choix n’est pas encore opéré, j’ai certaines filières qui me sont proposées. Puis, j’ai certaines idées, d’ici là, je validerai mon choix », a-t-il confié au micro d’Eden TV.

Tout au long de son cursus scolaire, le jeune Josué a toujours été premier de la classe. « Après ce résultat, je dirai qu’il faut rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu’il m’a accordée. Cela n’est pas donné à tout le monde, mais il m’a permis après tous ces efforts acharnés, d’atteindre tous ces objectifs… », a-t-il déclaré

Une simple méthode de travail

Sa méthodologie de travail est simple. « Il suffit d’écouter le professeur, de faire ses exercices à la maison, de relire les cours et puis accompagner tout cela de la prière, puisque l’homme n’est rien. L’homme propose et Dieu dispose. Sans Dieu, il n’y a rien. Et donc sans la prière, il n’y a rien », ajoute-t-il.

Très contente pour son élève, Marelle Agbanou, Directrice du Complexe scolaire Sainte Bakita, a révélé que Josué est un apprenant très studieux et laborieux.

« Il n’est jamais venu en retard au cours, il n’a jamais été absent à un TD, un enfant très respectueux et très humble. Il n’est jais satisfait et lâche pas l’enseignant ». Marelle Agbanou, Directrice de l’établissement Bakita

Pas de condition exceptionnelle d’étude

Selon le père du lauréat, Gaston Godémè, son fils n’a pas bénéficié de condition exceptionnelle d’étude. « S’il a besoin d’un professeur, il me le dit. C’est ce dont il a besoin qu’il me dit et je le fais. Je n’ai jamais mis la chicote derrière lui, mais je vois qu’il prend l’étude au sérieux et je lui dis donc de continuer ».

A noter que Fréjus Josué Godémè est né de père et de mère commerçants. Il n’a pas de secret particulier, le travail et la prière, c’est son leitmotiv.