Barça: Xavi se prononce sur l’avenir de Lionel Messi

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi (34 ans) n’a pas encore dévoilé le club dans lequel il évoluera la saison prochaine. Dans des propos rapportés par Mundo Deportivo, l’ancien capitaine du FC Barcelone et ami de la Pulga, Xavi, estime que le joueur argentin va rester au FC Barcelone.

Pour la première fois de sa carrière depuis son arrivée au FC Barcelone, Lionel Messi est un joueur sans club. Le contrat de la Pulga avec le club catalan a officiellement pris fin ce 1er juillet. Actuellement avec sa sélection où il dispute la Copa America, le sextuple ballon d’or ne souhaite pas se prononcer sur son avenir pour le moment.

Mais son ami et ancien capitaine, Xavi, pense que Lionel Messi va encore jouer au FC Barcelone la saison prochaine. Le coach d’Al Sadd est convaincu que la direction barcelonaise et la Pulga trouveront rapidement une solution pour son contrat.

« La situation de Lionel Messi ? Ce sont des circonstances du marché, il faut attendre. J’imagine qu’il discute avec le club et le président. Je souhaite le meilleur à Leo, en tant qu’ami et en tant que culé. Je lui souhaite de continuer au Barça, en espérant que cela puisse être annoncé le plus tôt possible. Si je devais parier, je dirais qu’il va rester au club. Même si, dans le football, on dit beaucoup de choses, je dirais qu’il va continuer. Leo a besoin du Barça et le Barça a besoin de Leo. Il est heureux à Barcelone, il y a été toute sa vie. Je parie qu’il va prolonger. », a déclaré Xavi

Pour rappel, selon Joan Laporta, le président du Barça, c’est le fair-play financier qui bloque la prolongation de Messi sur le plan salarial pour le moment. Une solution sera sans doute trouvée dans les prochains jours, pour que les Culés profitent encore quelques années de leur superstar.