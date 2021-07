Bangladesh: plus de 50 morts dans le gigantesque incendie d’une usine

Au moins 52 personnes ont péri et une trentaine d’autres ont été blessées, selon les autorités ce vendredi 9 juillet dans un gigantesque incendie qui a ravagé une usine près de Dacca au Bangladesh. De nombreux ouvriers ont dû sauter par les fenêtres pour échapper au brasier.

On ignorait encore le nombre total de personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de six étages situé à Rupganj, une ville industrielle proche de la capitale. Et des familles continuaient d’attendre des nouvelles de leurs proches près de l’usine qui était toujours la proie des flammes.

Les incendies sont relativement fréquents au Bangladesh en raison d’un manque de respect des normes de sécurité. Et les réformes promises par le gouvernement tardent à se concrétiser.

La police et des témoins ont rapporté que le feu avait débuté jeudi vers 17H00 (11H00 GMT) à l’usine Hashem Food and Beverage, qui fabriquait notamment des bonbons, des nouilles et des jus de fruit. La police avait initialement annoncé que trois personnes avaient péri. Mais ce bilan a grimpé vendredi quand les pompiers ont atteint le troisième étage, où ils ont trouvé 49 corps.

“Les ouvriers là ne pouvaient pas atteindre le toit car les accès de la cage d’escalier étaient fermés à clé. Ils ne pouvaient pas descendre car les étages inférieurs étaient la proie des flammes”, a déclaré Debashish Bardhan, porte-parole des pompiers. Normalement, le bâtiment abrite plus d’un millier de travailleurs, mais beaucoup ont réussi à s’enfuir au début de l’incendie.

Les incendies et effondrements de bâtiments sont fréquents au Bangladesh, pays pauvre d’Asie du Sud, notamment au sein de son importante industrie textile, en raison du non-respect de mesures et normes de sécurité. Au moins 70 personnes avaient péri en février 2019 dans un gigantesque incendie qui avait ravagé des immeubles d’habitation de Dacca, où étaient entreposés illégalement des produits chimiques. En avril 2013, l’atelier de confection Rana Plaza s’était effondré comme un château de cartes, tuant au moins 1.138 ouvriers. Ce drame avait soulevé un émoi planétaire.