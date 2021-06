Real Madrid: Thibaut Courtois fait des révélations sur le vestiaire madrilène

Dans un entretien accordé à Téléfoot le dimanche 27 juin 2021 dernier et amplement repris en Espagne, Thibaut Courtois a dévoilé des anecdotes croustillantes sur ses coéquipiers au Real Madrid.

Le Real Madrid sort d’une saison très difficile avec une année blanche à la clé. Eliminés en demi-finale de la Ligue des Champions par Chelsea et sortis de la Coupe d’Espagne lors du deuxième tour, les Madrilènes ont connu une saison mouvementée, avec des critiques venant de toute part.

Mais dans les vestiaires, les coéquipiers de Thibaut Courtois savaient gérer la pression et ne se laissaient pas démonter facilement. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, le gardien du Real Madrid a livré quelques anecdotes sur le vestiaire du Real Madrid.

“Pour moi, le plus fort techniquement, c’est Marcelo. Il y en a d’autres aussi, Toni Kroos, Modric, Hazard. Celui qui s’habille le mieux ? Je pense qu’Asensio s’habille bien. Ramos a son style, je pense que pour les gens qui travaillent dans la mode, il a un bon style. Ce n’est pas ce que je mets, mais il est souvent bien habillé. Mariano et Carvajal aussi. Les joueurs qui s’énervent le plus, lors des matchs à l’entraînement ? Il y en a trois : Modric, Nacho et Carvajal. Quand on joue ces matchs, on prend les gagnants en photo. On les appelle « les vinaigres » parce qu’ils s’énervent. Ils n’aiment vraiment pas perdre.”, a d’abord déclaré le gardien belge.

Mais le dernier rempart des Merengue ne s’est pas arrêté-là, il a livré d’autres histoires sur ses coéquipiers.

“Celui qui fait le plus de blagues et vanne le plus ? Marcelo, Ramos aussi. On est dans un vestiaire où ça chambre, quand on fait des toros et tout ça, c’est génial. Ce sont toujours Marcelo et Ramos qui mettent la musique. Ramos est plus musique espagnole, reggaeton, etc. Marcelo des fois aime bien mettre des classiques, du R&B, du hip hop… c’est différent “, a terminé Courtois