Portugal-France: Karim Benzema révèle son échange avec Cristiano Ronaldo

La star du Real Madrid, Karim Benzema, a évoqué son entretien avec son homologue Cristiano Ronaldo, lors du nul entre le Portugal et la France (2-2), mercredi en phase de groupe de l’Euro 2021.

Principales stars du choc Portugal-France (2-2) mercredi dernier en troisième journée de phase de groupe de l’Euro 2021, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont grandement fait honneur à leur statut. Les deux attaquants ont marqué les quatre buts de la rencontre. Le Français a transformé superbement un penalty en réponse à l’ouverture du score par CR7 dans un même scénario. Puis l’ancien Lyonnais a donné l’avantage aux Bleus sur une belle ouverture de Pogba avant que Ronaldo ne devienne le co-nouveau recordman des buts en sélection avec un 2e penalty.

Mais ce qui a le plus retenu l’attention des quelques spectateurs et des internautes, c’est le mystérieux échange entre les deux joueurs sur le stade. CR7 et KB9 ont affiché leur grande complicité durant toute la rencontre. Entre sourires, câlins, discussions et échange de maillots à la pause, ils ne se sont pas lâchés.

En conférence de presse d’après-match, Karim Benzema a expliqué sa discussion avec le capitaine des Lusitaniens. « Ça fait plaisir de le revoir, de toute façon, le bout de chemin qu’on a fait ensemble… On a joué huit-neuf ans tous les deux au Real Madrid, on a marqué des buts, gagné des trophées. On a échangé, on s’est souhaité bonne chance pour la suite en club et en sélection et surtout de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et continuer à faire la différence », a lâché l’attaquant merengue.