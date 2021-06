« Nous le recherchons, surtout qu’il ne ment jamais », la justice ivoirienne aux trousses de l’avatar Chris Yapi

Visé par des plaintes, l’avatar Chris Yapi est invité par le procureur de la République près le tribunal d’Abidjan-Plateau à « montrer son visage ». « Nous le recherchons, la personne elle-même le sait et un jour où l’autre, elle finira par se faire prendre », aurait-il déclaré.

Ils sont nombreux à s’interroger sur la cachette du célèbre cyberactiviste Chris Yapi. Selon le média ivoirien Koaci, en dehors des ivoiriens et la jeunesse africaine, Christophe Richard Adou, procureur de la République près le tribunal d`Abidjan-Plateau, cherche également à démasquer l’avatar.

S’exprimait à une tribune du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) autour du thème « Médias et droits de l’homme, comment coopérer face aux fake news ? », M. Christophe Richard Adou a déclaré être aux trousses de l’avatar « Chris Yapi ». « Quand on fait quelque chose en toute responsabilité, on doit montrer son visage, parce que les publications peuvent entraîner des troubles à l’ordre public et l’opposition des uns contre les autres », a déclaré le procureur Richard Adou, en réponde à une question.

Pour le procureur, « ce n’est pas la meilleure façon de lutter; parce que les médias sociaux ont un rôle aussi éducatif, mais pourquoi diantre, on se cacherait derrière des pseudonymes, des avatars et autres pour troubler l’ordre public ? ». « Il y a beaucoup de plaintes et le procureur s’est auto-saisi, nous le recherchons, la personne elle-même le sait et un jour où l’autre, elle finira par se faire prendre, mais on espère que d’ici là il n’y aura pas des dégâts irréparables », a ajouté M. Richard Adou au siège de cette institution, à Abidjan. « Tous les Ivoiriens connaissent Chris Yapi, je pense que c’est la personne la plus célèbre de Côte d’Ivoire. Moi-même, je pensais que j’étais célèbre, mais Chris Yapi est plus célèbre que moi, surtout que lui il ne ment jamais », a-t-il ironisé.