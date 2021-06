Nigéria: le gouvernement fédéral répond à l’injonction de la Cour de justice de la CEDEAO

Suite à l’interdiction d’accès à Twitter au Nigéria, la Cour de Justice de la CEDEAO a rappelé à l’ordre le gouvernement fédéral, évoquant une atteinte au droit des Nigérians à la liberté d’expression. « Ce type d’interdiction (Twitter) ne viole pas la liberté d’expression des Nigérians », a répondu, mercredi 23 juin, le gouvernement fédéral.

La Cour de justice de la CEDEAO a, mardi 22 juin, ordonné au Nigeria de s’abstenir d’imposer des sanctions à tout média ou de harceler, intimider, arrêter et poursuivre des Nigérians pour l’utilisation de Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux, peut-on lire sur le site internet de l’institution. « L’accès à Twitter fournit une plateforme pour l’exercice de la liberté d’expression et toute interférence avec l’accès sera considérée comme une atteinte à la liberté d’expression », a fait savoir le juge communautaire.

Le gouvernement nigérian s’est défendu

Mercredi 23 juin, le gouvernement nigérian s’est défendu en affirmant que cette décision « ne peut être considérée comme une violation des droit de l’homme ». Dans une déclaration publiée par le gouvernement et adressée à la Cour de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui avait menacé de poursuivre les autorités nigérianes au sujet de la décision de suspendre les activités de Twitter, le communique poursuit: “La décision prise dans le pays n’est pas une violation des droits de l’homme, et ne contredit pas la constitution nigériane, ni la Convention africaine des droits de l’homme et des peuples”.

Le 2 juin 2021, le président nigérian, Muhammadu Buhari, en réaction aux actes de vandalisme posés par des personnes dans le sud du pays, leur a passé un message ferme sur Twitter. « Beaucoup de ceux qui se conduisent mal aujourd’hui sont trop jeunes pour être conscients des destructions et des pertes de vies qui se sont produites pendant la guerre civile nigériane. Ceux d’entre nous qui étaient sur le terrain pendant 30 mois, qui ont traversé la guerre, les traiteront dans une langue qu’ils comprennent », a-t-il fait savoir. Un post que le réseau social a jugé contraire à ses règles d’utilisation et qui a été retiré.

A la suite de cette décision, le gouvernement nigérian a annoncé, le 4 juin, la suspension de Twitter sur son territoire sur une période indéfinie. Le procureur de la République du Nigeria a, pour sa part, indiqué que ceux qui essaieraient d’enfreindre cette décision en utilisant des applications de contournement seraient poursuivis.

L’ONG nigériane SERAP (Soci-Economic Rights and Accountability Project), ainsi que d’autres groupes, ont saisi la justice pour contester cette interdiction, estimant qu’elle constituait une violation des droits de l’homme. Femi Falana, l’un des défenseurs des droits humains les plus éminents du Nigeria, a déclaré dans un communiqué de presse que de nombreuses ONG opérant dans le pays et 176 citoyens ont déposé une plainte contre Buhari devant le tribunal susmentionné, en raison de la suspension de Twitter. Fana a ajouté dans une interview accordée aux médias locaux que cette interdiction « porte atteinte au droit des Nigérians à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, y compris en ligne ».