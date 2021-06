Le dernier monarque suprême d’Afrique, le roi Mswati III d’eSwatini, a fui son pays

Le roi Mswati III d’Eswatini a fui le royaume après que les manifestations pro-démocratiques ont tourné au chaos, a déclaré SABC News d’Afrique du Sud. Une information démentie par le Premier ministre par intérim, Themba Masuku.

Selon la South African Broadcasting Corporation, le roi Mswati III d’Eswatini, dernier monarque d’Afrique, a fui son pays après que de violentes protestations pro-démocratie ont éclaté dans le pays. « Les détails sont encore sommaires », a déclaré SABC News mardi.

King Mswati reportedly flees #eSwatini following the raging civil unrest.



Since 1973, political parties have been banned in the country where King Mswati rules as the complete monarch who chooses the Prime Minister, ministers, judges and civil servants. #Swaziland pic.twitter.com/42Lj15QqNN