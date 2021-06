La CEDEAO félicite Patrice Talon et le Bénin pour la réussite de l’élection présidentielle

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a félicité le président Patrice Talon et le Bénin pour la réussite de la dernière élection présidentielle. C’était à l’occasion de sa 59e session ordinaire tenue à Accra, au Ghana le samedi 19 juin 2021.

Réunis dans la capitale ghanéenne le week-end dernier, les chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la CEDEAO ont donné leurs appréciations en ce qui concerne les processus électoraux dans la sous-région ouest-africaine. « La Conférence s’est félicité de la réussite des élections présidentielles au Bénin et au Niger, ainsi que des élections législatives à Cabo Verde et en Côte d’Ivoire », indique le communiqué final de la CEDEAO.

La Conférence a, par ailleurs, adressé ses plus chaleureuses félicitations à Patrice TALON, Président de la République du Bénin, pour sa réélection à la plus haute fonction publique de son pays, et à Mohamed BAZOUM pour son élection à la présidence de la République du Niger, et leur souhaite plein succès. Elle a également instruit le Président de la Commission à fournir l’appui nécessaire aux Gouvernements de Cabo Verde et de la Gambie dans le cadre des prochaines élections présidentielles.

Pour rappel, le président Patrice Talon a été réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021 au Bénin avec 86% des voix. Investi pour un second mandat le 23 mai 2021, Patrice Talon a promis un quinquennat « hautement social » au peuple béninois. Sauf que les derniers développements de la vie sociale au Bénin, marquée par la flambée des prix des denrées de première nécessité, laisse perplexes, les béninois.