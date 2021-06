Euro 2021: la Belgique élimine le Portugal de Cristiano Ronaldo, et gagne son billet pour les quarts

Le Portugal, tenant du titre, a pris la porte de l’Euro. Le premier choc des huitièmes de finale a basculé en faveur de la Belgique (1-0) ce dimanche à Séville. Elle affrontera l’Italie en quart de finale.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

Le champion d’Europe en titre est déchu. Battu par la Belgique (1-0) au terme d’une rencontre de haut niveau, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été éliminé de l’Euro 2020, dès le stade des huitièmes de finale. Les Diables rouges – qui n’auront réussi qu’une seule frappe cadrée dans ce choc – avaient réussi à prendre les devants grâce à un but de Thorgan Hazard (42e, 1-0) et à rester solide jusqu’au coup de sifflet final, malgré les vagues d’opportunités portugaises. Une victoire sur le fil qui permet aux Belges de rejoindre les quarts de finale pour la seconde édition consécutive. Retour sur la rencontre et le but.

Dominateurs en seconde période mais inefficaces, les Portugais ont plus subi en première période, et ont craqué face à Thorgan Hazard (42e). Raphaël Guerreiro a ensuite tapé le poteau (83e). La Belgique poursuit donc son sans-faute (4 matches, 4 victoires) et se qualifie pour les quarts de finale. Elle affrontera l’Italie, le 2 juillet à Munich.