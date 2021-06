GSM au Bénin: une licence d’établissement et d’exploitation bientôt accordée au concurrent de MOOV et MTN

Initialement spécialisée dans la gestion des infrastructures numériques et la vente en gros de capacités Data, la Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN) va devenir le 3ème opérateur mobile du Bénin à côté de Moov Africa et MTN Bénin.

Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 30 Juin 2021, les choses se sont davantage précisées et l’installation de ce troisième opérateur GSM n’est plus qu’une question de temps.

En effet, selon le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi, il ressort qu’à l’issue de la procédure conduite par l’Autorité de Régulation des Communications électroniques et de la Poste, la Société béninoise d’Infrastructures numériques (SBIN) S.A. remplit tous les critères pour être attributaire de la troisième licence GSM mise en jeu.

Aussi, la commission d’évaluation mise en place pour l’évaluation des offres de soumission a-t-elle déclaré l’offre de la SBIN conforme aux exigences du règlement d’appel à concurrence.

Prenant acte dudit rapport, le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l’effet de prendre toutes dispositions nécessaires à l’octroi de la licence d’établissement et d’exploitation de téléphonie mobile à ladite société.

Rappelons que la décision d’octroi de licence à un troisième opérateur GSM est motivée par la volonté d’offrir une meilleure qualité des services mobiles aux citoyens.

Le marché béninois des télécommunications est actuellement disputé par MTN et Etisalat qui détiennent respectivement 68,55 % et 31,45 % des parts de marché. Avant l’arrivée de la SBIN, ces 2 sociétés étaient les seules sur le territoire national après que le gouvernement a retiré à Bell Bénin Communications SA (BBCom) et Glo Mobile leur licence à la suite de certaines réformes entreprises dans le secteur des télécoms.