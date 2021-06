Développement numérique: l’Union Africaine signe un accord avec Huawei

Un accord a été signé jeudi, entre la société chinoise de technologie Huawei et l’Union africaine des télécommunications (UAT), une agence spécialisée de l’Union africaine. Cet accord vise à renforcer les capacités de transformation des TIC en Afrique.

L’Union Africaine renforce sa coopération avec la société chinoise de technologie Huawei. En effet, l’institution africaine a signé un accord avec le géant du numérique qui va offrir une formation en développement des compétences aux personnels des Etats membres de l’UAT.

“Le protocole d’accord verra également les deux organisations collaborer pour soutenir l’innovation locale, partager des informations sur les dernières tendances, défis et solutions en Afrique et dans le monde, et développer l’économie numérique ainsi que la connectivité rurale sur le continent, en approfondissant la recherche”, a déclaré le secrétaire général de l’UAT, John Omo dans un communiqué publié à Nairobi.

“L’UAT joue un rôle essentiel dans la région en soutenant les pays membres avec leurs politiques et stratégies, en partageant les meilleures pratiques, en renforçant les capacités et en stimulant l’innovation, et nous sommes ravis de pouvoir les soutenir aussi”, a indiqué Samuel Chen, vice-président de la région Afrique australe de Huawei qui a rappelé les actions déjà entreprises par Huawei dans le domaine du numérique en Afrique.