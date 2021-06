Côte d’Ivoire: « Je rejette totalement ces verdicts iniques », Guillaume Soro réagit à sa condamnation à perpétuité

A travers sa condamnation à perpétuité prononcée par la justice ivoirienne ce mercredi, dans l’affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat, l’ancien président de l’Assemblée Nationale ivoirienne, Guillaume Soro, voit une volonté manifeste de porter un coup d’arrêt à son projet politique et l’écarter définitivement du jeu politique en Côte d’Ivoire.

L’affaire portant atteinte à la sûreté de l’Etat a connu son épilogue ce mercredi 23 juin 2021 en Côte d’Ivoire. Après la réquisition, le tribunal d’Abidjan a prononcé ses verdicts dans ce dossier. Au terme du procès, la justice a condamné Guillaume Soro par contumace à perpétuité et Alain Logbognon et Cie, à 17 mois de prison. A peine les verdicts tombés, Guillaume Soro a réagi depuis son lieu d’exil. Le président du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS) a dit regretter profondément les verdicts prononcés.

« La justice de Côte d’Ivoire vient de prendre devant l’Histoire, la sinistre responsabilité de prononcer contre mes compagnons, mes frères, certains membres de ma sécurité et moi-même, des condamnations allant de la perpétuité à 17 mois d’emprisonnement ferme », a rappelé Guillaume Soro. « Elle prononce également la dissolution de Générations et Peuples Solidaires (GPS), mouvement politique et citoyen, dont je suis le Président », a-t-il ajouté.

« Je rejette totalement ces verdicts iniques, prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d’ordre politique. Il n’est caché à personne que le but ultime de ce procès est de porter un coup d’arrêt au projet politique dont je suis porteur et de m’écarter définitivement du jeu politique en Côte d’Ivoire », a-t-il déploré.

Pour Guillaume Soro qui reste droit dans ses bottes, « ce procès aura démontré, une fois de plus, la compromission de l’appareil judiciaire ivoirien et sa soumission volontaire au diktat de l’Exécutif. Ces verdicts viennent renforcer ma conviction qu’il faut se battre courageusement et sans faiblesse contre la captation de l’État ivoirien et la mise sous tutelle de toutes ses institutions », a-t-il indiqué. Pour rappel, Alain Logbognon et certains de ses camarades condamnés à 17 mois de prison ont été libérés par la justice ivoirienne ce mercredi, parce qu’il avaient déjà purgé leur peine.