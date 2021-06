Cameroun: Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, décoré par Paul Biya

Mercredi 23 juin 2021, le président de la République du Cameroun, a reçu en audience l’industriel nigérian Aliko Dangote. Une occasion saisie par Paul Biya pour décorer le milliardaire de la médaille de « Commandeur de l’ordre national de la valeur ».

Le richissime homme d’affaires nigérian Aliko Dangote était, Mercredi 23 juin 2021, au Palais de l’Unité à Yaoundé. L’homme le plus riche d’Afrique a rencontré le président camerounais Paul Biya pour des échanges sur de nouvelles opportunités d’investissement au Cameroun).

Ravi de discuter de nouvelles opportunités d’investissement au Cameroun avec Monsieur Aliko Dangote ce jour au Palais de l’Unité.#PaulBiya#Cameroun pic.twitter.com/Xj1bDtUVBn — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) June 23, 2021

« Ravi de discuter de nouvelles opportunités d’investissement au Cameroun avec monsieur Aliko Dangote ce jour au Palais de l’Unité » peut-on lire sur le compte Twitter officiel de Paul Biya. Le président directeur général du groupe Dangote qui était à Yaoundé sur invitation spéciale du président camerounais, a été décoré d’une médaille de « Commandeur de l’ordre national de la valeur ». Cette distinction est remise aux personnes qui ont rendu des services jugés « éminents » à l’État du Cameroun.

«Nous sommes établis au Cameroun, il y a quelques années, et nous allons continuer nos investissements non seulement dans le secteur du ciment, mais aussi dans le pétrole et le gaz et dans d’autres domaines. Je crois que c’était une très bonne rencontre avec le Président de la République… Cette rencontre m’a aussi donné l’occasion de dire merci au Président, qui nous a montré qu’il est du côté des investisseurs. Et cela nous encourage à investir davantage au Cameroun » a déclaré l’investisseur nigérian, à la fin de la rencontre.

La filiale camerounaise du groupe de cimenteries Dangote est devenue en 2020, la troisième en termes de ventes. Une performance atteinte grâce à une implication de Dangote Cement Cameroon sur les projets de construction d’infrastructures en rapport avec la Coupe d’Afrique des Nations de football que le pays abrite en 2022.