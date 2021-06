Bonne gestion de la dette: le Bénin reçoit des distinctions de « Global capital bond awards »

Dans le domaine des performances économiques, la République du Bénin sous le président Patrice Talon cumule des distinctions. Le pays vient encore de recevoir de la part de « Global capital bond awards », deux distinctions pour la bonne gestion de sa dette.

La dernière prestigieuse distinction décernée au Bénin dans le domaine économique est « Emerging market bonds ». Cette distinction est décernée par l’édition 2021 de Global capital bond awards.

Pour bénéficier de ce prix, le Bénin est venu derrière le Maroc qui occupe la 1ère place et l’Egypte qui occupe le 2ème rang.

Le Bénin et le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, sont donc nommés dans deux catégories: « Em borrower awards », » Most impressive African issuer », à la troisième place et « Em funding official awards » et » Most impressive African funding official » où le pays occupe la deuxième place.

L’Etat béninois et l’argentier national, Romuald Wadagni, sont donc nommés dans deux catégories dans lesquelles ils étaient en compétition.

« Most impressive African issuer » est une distinction qui récompense les souverains, les sociétés d’Etat et les institutions multinationales (on compte par exemple Naspers, Ocp, Eskom, Ihs Nigeria et l’Afc parmi les nommés des années précédentes).

Pour l’édition 2021, le Bénin se classe à la 3ème place derrière le Maroc, 1er et l’Egypte, 2ème. Ce prix avait été gagné par le Ghana lors des deux éditions précédentes (2020 et 2019), et le Nigéria en 2018 et 2017.

Romuald Wadagni enlève le prix « Most impressive African funding official

Les pays de l’Uemoa ne figuraient plus parmi les nommés depuis la Côte d’Ivoire en 2018. Le prix « Most impressive African funding official » institué pour la première fois en 2019 a été enlevé en 2021 par le ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, après Andre Pillay de Eskom en 2019, Abdelhakim Jouahri, Head international capital market du ministère des Finances du Maroc en 2020, 2021.

Autres nommés, Charles Adu Boahen, ministre délégué en charge des Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta Ghana, ministre des Finances du Ghana, Walter da Cruz Pacheco, Head du debt management de l’Angola et Babacar Cissé, Directeur de la dette public du Sénégal.

Le « Global capital bond awards » est l’une des cérémonies de récompense les plus importantes sur le marché international des obligations, organisée par Global capital. Ce prix est conçu pour refléter au mieux l’opinion de tous les participants du marché, et vise à distinguer les meilleurs intervenants sur les marchés financiers internationaux.

Ainsi, chaque année, les participants du marché que sont les investisseurs, les banques d’affaires, les émetteurs et autres sont interrogés par Global capital via un mécanisme de vote, sur les institutions et personnalités qui se sont les plus distinguées lors des interactions sur les marchés financiers internationaux.

Quatre grandes catégories de récompenses, avec chacune plusieurs prix, sont proposées dans ce cadre, à savoir : « Supranational, Sovereign and agency bonds », « Financial institution bonds, « Corporate bonds » et « Emerging market bonds ».