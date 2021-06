Bénin: recrutement annoncé de 662 aspirants pour la formation d’enseignants dans les lycées agricoles

Dans le cadre de la promotion de la formation technique et professionnelle surtout dans le domaine agricole, le gouvernement du président Patrice Talon annonce le recrutement de 662 aspirants pour la formation d’enseignants dans les lycées techniques agricoles.

Benin Web TV est désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/beninweb

C’est du moins l’une des décisions issues du Conseil des ministres en sa session de ce mercredi 30 Juin 2021. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels, il est prévu la construction et la réhabilitation d’une trentaine de lycées techniques agricoles d’ici à 2023.

A Lire aussi; Bénin: en situation irrégulière en Chine, des étudiants lancent un SOS à Patrice Talon

Ces établissements serviront notamment à former des exploitants agricoles de type nouveau. Pour leur fonctionnement optimal, il s’avère nécessaire de mettre à disposition sur la période, 2152 enseignants complémentaires, toutes spécialités confondues.

Aussi, le Conseil des ministres de ce mercredi a-t-il autorisé, pour le compte de l’année 2021, le recrutement de 662 aspirants, dont 517 de niveau Licence professionnelle en sciences agronomiques et 145 de niveau Diplôme d’études agricoles tropicales, qui seront mis en formation pendant deux ans pour les uns, et trois ans pour les autres.

Au terme de leur formation, ces aspirants seront déployés dans les lycées techniques agricoles pour la formation des exploitants de type nouveau.