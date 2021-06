Bénin – Inondation due à la fermeture de l’embouchure « La bouche du roy »: l’appel à la prudence de Tonato

La fermeture en février 2021 de l’embouchure « La Bouche du Roy » n’est pas sans conséquences sur les populations de certaines communes, comme Ouidah et Grand-Popo, touchées par l’inondation. Face à cette situation, ces populations sont invitées à la prudence.

C’est par un communiqué que le Ministre du Cadre de vie et du Développement durable a invité les populations des communes de Ouidah et Grand-Popo et environs, touchées par les inondations dues à la fermeture de l’embouchure « La Bouche du Roy », à la vigilance, à la prudence et au respect des règles d’hygiène et sanitaires afin d’éviter les risques que cette situation pourrait engendrer.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable suit de près la situation et pourrait intervenir pour la réouverture de l’embouchure, a précisé le communiqué de José Didier Tonato.

Le ministre Tonato invite par ailleurs les autorités de ces communes à mettre en œuvre les mesures d’alerte précoce, telles que recommandées par l’agence nationale pour la protection civile tout en renforçant la sensibilisation des populations. Lire ci-dessous, le communiqué du ministre.

Communiqué du ministre Tonato