Belgique: deux cadres forfaits pour le premier match de l’Euro face à la Russie

La Belgique a officialisé ce vendredi 11 juin 2021 le forfait de Kevin De Bruyne et Axel Witsel (32 ans), pour le premier match de l’Euro face à la Russie dimanche prochain. Gros coup dur pour les Diables Rouges.

La Belgique fera son entrée en lice dans l’Euro ce dimanche face à la Russie. Une rencontre piège que les Diables Rouges devront bien négocier pour ne pas se mettre à douter. Mais pour ce match important, Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, va devoir se passer de deux de ses cadres.

En effet, la fédération belge a officialisé le forfait de Kevin De Bruyne pour cette rencontre, ce vendredi, en indiquant qu’il n’avait pas fait le déplacement à Saint-Pétersbourg, au même titre qu’Axel Witsel (32 ans), qui manquera lui aussi ce premier match.

