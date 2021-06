AstraZeneca annonce que son traitement anti-Covid est inefficace

-- Publicité--

Le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca a annoncé ce mardi que son traitement anti-covid qu’il développe s’est révélé inefficace. Toutefois, le groupe pharmaceutique n’exclut pas la poursuite des essais cliniques.

« L’essai n’a pas atteint le but principal de prévenir les cas de Covid-19 symptomatique après exposition » au virus, explique AstraZeneca dans un communiqué. Le traitement par anticorps, dont le nom de code est AZD7442, devait permettre à la fois de prévenir et de traiter la maladie. Il était en phase 3 de développement, c’est-à-dire en essais cliniques de grande ampleur afin de mesurer sa sûreté et son efficacité.

Selon les détails du laboratoire, les 1.121 participants étaient des adultes de plus de 18 ans qui n’étaient pas vaccinés et qui ont été exposés à une personne contaminée au cours des huit jours précédents. Le traitement n’a permis de réduire le risque de développer un Covid-19 avec symptômes que de 33%. « Des essais se poursuivent pour évaluer le remède sur des patients avant exposition au virus, et pour ceux qui ont développé des formes sévères », indique le communiqué.

Soulignons que le développement de ce traitement est financé par le gouvernement américain, qui en retour avait conclu des accords avec AstraZeneca pour recevoir jusqu’à 700.000 doses cette année. Au total, la valeur des accords avec les États-Unis pour le développement du traitement et les doses en 2021 atteint 726 millions de dollars.

Nouveau revers pour AstraZeneca

L’inefficacité du traitement anti-covid annoncée ce mardi est un nouveau revers pour le laboratoire AstraZeneca. En effet, le groupe pharmaceutique fait face à une crise de confiance développée par plusieurs pays vis-à-vis de son vaccin anti-covid qui serait à l’origine de l’apparition de caillots sanguins chez des patients vaccinés. En Europe, de nombreux pays se sont partiellement ou totalement détournés du vaccin AstraZeneca malgré les assurances de l’OMS et du régulateur européen.

Avec la nouvelle annonce, il est tout à fait évident que la liste des pays qui vont se détourner du vaccin s’élargisse dans les prochains jours.