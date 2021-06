Algérie: le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, nommé Premier ministre

La Présidence algérienne a annoncé ce mercredi, la nomination du ministre algérien des Finances, Aïmene Benabderrahmane, au poste du Premier ministre. Il remplace Abdelaziz Djerad qui avait présenté le 24 juin dernier sa démission et celle de son gouvernement au président Tebboune.

« Conformément aux dispositions de la Constitution, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé M. Aïmene Benabderrahmane Premier ministre », a indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. « Il est chargé de poursuivre les consultations avec les partis politiques et la société civile pour former le gouvernement dès que possible », ajoute le communiqué.

Agé de 60 ans, Aïmene Benabderrahmane succède ainsi au désormais ancien chef de la Primature algérienne, Abdelaziz Djerad (67 ans) qui, malgré ses efforts, n’a pu régler la grave crise que traverse l’Algérie.