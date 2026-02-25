Apple dévoile la liste des iPhones qui seront classés vintage et obsolètes en 2026
Apple a publié une mise à jour référençant des anciens iPhone désormais classés dans les catégories « vintage » et « obsolète ». La société indique que les appareils qualifiés d’obsolètes ne bénéficieront plus de réparations ni de pièces détachées fournies par Apple.
SOMMAIRE
Dans un communiqué mis en ligne sur son site, Apple précise les critères retenus pour la classification : un produit est considéré comme obsolète lorsqu’il n’est plus commercialisé depuis plus de sept ans.
La firme ajoute que, une fois un produit déclaré obsolète, elle cesse tout service après-vente matériel et que les réparateurs agréés ne peuvent plus commander de pièces détachées. Apple indique également que ce statut s’applique indépendamment de la date d’achat de l’appareil.
Liste des modèles et conditions
Apple définit la catégorie « vintage » pour les produits qui ne sont plus vendus depuis plus de cinq ans mais depuis moins de sept ans. Ces appareils peuvent encore bénéficier d’un support technique limité, sous réserve de la disponibilité des pièces.
- iPhone 4
- iPhone 5
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
Apple précise par ailleurs qu’en France, des règles légales de garantie peuvent s’appliquer. Les propriétaires de certains iPhone, d’ordinateurs portables Mac et d’iPad acquis après les dates indiquées peuvent bénéficier d’un service après-vente et de pièces détachées pendant une durée maximale de sept ans à compter de la dernière mise en vente du modèle en France.
- Les modèles suivants sont indiqués comme obsolètes au niveau mondial :
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4S
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone SE
Selon ces classifications, les utilisateurs des appareils concernés pourraient ne plus avoir accès aux services de réparation officiels ni aux pièces de rechange via Apple et ses fournisseurs agréés.
Commentaires