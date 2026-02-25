Apple dévoile la liste des iPhones qui seront classés vintage et obsolètes en 2026

Apple a publié une mise à jour référençant des anciens iPhone désormais classés dans les catégories « vintage » et « obsolète ». La société indique que les appareils qualifiés d’obsolètes ne bénéficieront plus de réparations ni de pièces détachées fournies par Apple.

Dans un communiqué mis en ligne sur son site, Apple précise les critères retenus pour la classification : un produit est considéré comme obsolète lorsqu’il n’est plus commercialisé depuis plus de sept ans.

La firme ajoute que, une fois un produit déclaré obsolète, elle cesse tout service après-vente matériel et que les réparateurs agréés ne peuvent plus commander de pièces détachées. Apple indique également que ce statut s’applique indépendamment de la date d’achat de l’appareil.

Liste des modèles et conditions

Apple définit la catégorie « vintage » pour les produits qui ne sont plus vendus depuis plus de cinq ans mais depuis moins de sept ans. Ces appareils peuvent encore bénéficier d’un support technique limité, sous réserve de la disponibilité des pièces.

iPhone 4

iPhone 5

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Apple précise par ailleurs qu’en France, des règles légales de garantie peuvent s’appliquer. Les propriétaires de certains iPhone, d’ordinateurs portables Mac et d’iPad acquis après les dates indiquées peuvent bénéficier d’un service après-vente et de pièces détachées pendant une durée maximale de sept ans à compter de la dernière mise en vente du modèle en France.

Les modèles suivants sont indiqués comme obsolètes au niveau mondial :

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone SE

Selon ces classifications, les utilisateurs des appareils concernés pourraient ne plus avoir accès aux services de réparation officiels ni aux pièces de rechange via Apple et ses fournisseurs agréés.