Togo: l’ex-capitaine des Eperviers, Emmanuel adebayor, endeuillé

La star togolaise de football Emmanuel Sheyi adebayor vient d’être frappé par un grand malheur. Selon la publication faite sur sa page facobook, il s’agirait du décès de sa mère, Hajia Adébayor.

Emmanuel Adébayor, l’ex capitaine de la sélection du Togo est éploré. Selon une publication faite par l’ex attaquant d’Arsenal, il s’agirait d’un décès. Si le Ballon d’or africain 2008 n’a pas précisé le nom de la personne décédée, les médias locaux ont précisé qu’il s’agirait de sa mère, Hajia Adébayor.

C’est qu’un secret de polichinelle que depuis près d’une décennie, le footballeur togolais et sa mère ne se parlent plus. « Toutes les femmes togolaises sont mes mamans, je n’ai pas besoin de me réconcilier avec une maman », avait déclaré Emmanuel Adebayor en 2016, avant d’ajouter, « Je suis bien avec toutes les femmes de mon pays et c’est le plus important ».

Egalement, l’ex-capitaine des Eperviers qui entretient des rapports très difficiles avec sa famille aurait abandonné sa mère qui souffrirait de d’hypertension. Son état de santé serait devenu très critique, ces dernières années. Et malgré cela, Emmanuel Adebayor n’a pas daigné passer un coup de fil, ou lui rendre visite.