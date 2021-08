PSG: premier entraînement pour Lionel Messi au Camp des Loges (photos)

Officiellement présenté mercredi au Parc des Princes en tant que nouveau joueur du PSG, Lionel Messi a effectué ce jeudi sa première séance d’entrainement sous les couleurs parisiennes et a rencontré tous ses coéquipiers.

Il avait annoncé hier qu’il a hâte de débuter sa nouvelle aventure sous les couleurs du PSG et il a tenu sa promesse. Lionel Messi a effectué ce jeudi sa première séance d’entrainement avec le club parisien. L’Argentin, qui a signé un contrat de deux ans plus une année en option avec les Rouge et Bleu, a foulé ce matin le Camp des Loges, le centre d’entrainement du PSG. Arrivée un peu après 7 heures (GMT), l’ancien Barcelonais a effectué quelques tests physiques habituels de reprise et il a pu « officiellement » rencontrer tous ses nouveaux coéquipiers.

Le joueur de 34 ans a ensuite filé son maillot et chaussé ses crampons pour effectuer sa première séance, constituée essentiellement de courses en marge du groupe. Sur des images publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir la Pulga déjà à l’œuvre.

Paredes, Icardi, Di Maria, Verratti, Marquinhos, Navas, Mbappé, Neymar et Leo Messi… 💯 pic.twitter.com/USjKttG6JD — Prince (@PrinceduParc) August 12, 2021

Le 12 septembre pour le premier match officiel avec le PSG ?

La Pulga, qui n’a plus touché au ballon depuis la victoire de l’Argentine face au Brésil (1-0) en finale de Copa America il y a un mois, va prendre plusieurs semaines pour retrouver ses automatismes avant de débuter sa saison avec son nouveau club. La presse française parle du weekend du 12 septembre où le PSG réceptionne Clermont Foot de l’attaquant béninois Jodel Dossou.