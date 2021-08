Niger: le président Mohamed Bazoum fait état de 19 militaires tués

Le bilan de l’embuscade tendue par des hommes armés à l’Ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso, passe désormais de 15 à 19 militaires tués.

Le bilan de l’attaque, qui a eu lieu dans la localité de Boni, dans l’Ouest du Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso, a évolué. Le ministère de la Défense avait évoqué 15 morts, 7 blessés et 6 autres militaires portés disparus dans son communiqué. Mais, se prononçant sur l’attaque, le président Mohamed Bazoum a fait état de 19 militaires tués.

« Je voudrais rendre hommage à nos dix-neuf soldats tombés suite à l’explosion d’une mine posée par des terroristes dans le département de Torodi », a déclaré le président nigérien, alors qu’il s’adressait à la nation à la veille de la célébration du 61ème anniversaire de l’accession du Niger à l’indépendance.

Le Niger, comme la majorité de ses pays voisins, essuie fréquemment des attaques terroristes. Dans la sous-région, des réflexions sont en cours pour trouver une solution commune plus efficace contre le terrorisme grandissant, qui menace sérieusement la sécurité et la stabilité du Sahel. Partenaire stratégique, la France intervient militairement depuis plusieurs années et a d’ailleurs fait impliquer plusieurs Etats européens dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.