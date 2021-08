Mercato – PSG : un accord avec Lionel Messi ? Le club parisien sort du silence

Alors que la presse européenne annonçait que le PSG a trouvé un accord avec Lionel Messi pour un potentiel contrat de l’Argentin à Paris, le club parisien vient de démentir l’information. L’état-major des Bleus et Rouges assure qu’il n’y a toujours pas d’accord entre les deux parties.

Sans club depuis son départ du Barça, Lionel Messi semble se diriger vers le PSG qui, depuis l’annonce de la non-prolongation de contrat de la Pulga avec les Blaugranas, multiplie les négociations pour signer l’Argentin.

Si l’état-major parisien a déjà formulé une offre de contrat de 25M€ annuels à La Pulga pour la convaincre de rallier la capitale française, l’affaire serait déjà conclue, à en croire les derniers propos de Khalifah Bin Hamad Al-Thani, frère de l’Emir du Qatar et propriétaire du club de la capitale : « Les négociations officiellement conclues. Annonce plus tard ». Une sortie qui semble corroborer la dernière publication de Foot Mercato qui révèle qu’un accord avait été trouvé entre Leonardo et Jorge Messi, père et agent du joueur.

Un dossier toujours pas bouclé !

Mais avec cette affaire très médiatisée, difficile de savoir où se trouve la bonne information. Aussi, pour avoir le cœur net, Goal a directement posé la question au PSG. Le club parisien aurait-il conclu un accord de principe avec le clan Messi? Non, répond le service de communication de l’écurie française qui assure qu’il n’y avait toujours pas d’accord pour l’arrivée de l’ex-star du FC Barcelone.

Lionel Messi à Nice en France ce weekend?

Selon le journaliste de TNT Sports, Hernan Castillo, le jet privé de Lionel Messi est attendu ce samedi à Nice en France pour une rencontre au sommet avec l’état-major du PSG. On ne sait pas cependant si le sextuple Ballon d’or sera du voyage. Le joueur de 34 ans aurait déjà fait le choix de sa future destination et aurait décidé de s’engager avec le PSG où l’attendent ses « amis », Neymar et Angel Di Maria.