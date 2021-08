Mercato: Andres Iniesta et Xavi réagissent au transfert de Lionel Messi au PSG

L’ancien milieu de terrain du Barça, Andres Iniesta, a aussi donné son avis sur le transfert de Lionel Messi au PSG, et les conséquences de ce départ pour le club catalan. Son ancien coéquipier, Xavi, s’est aussi exprimé sur le sujet.

C’est désormais une certitude. Lionel Messi est un joueur du PSG. Le sextuple ballon d’or a atterri ce mardi à Paris où il devrait signer dans les prochaines heures un contrat de deux ans avec une en option avec les vice-champions de ligue 1. Le sextuple Ballon d’or est actuellement à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine où il passe sa visite médicale.

Et bien évidemment, cette arrivée fait beaucoup parler dans le monde du football. Ancien milieu de terrain du Barça et grand ami de la star argentine, Andres Iniesta a également réagi à ce gros coup du PSG. L’ex-international espagnol s’est surtout penché sur les conséquences de ce transfert pour le club catalan.

«Ça va faire mal de le le voir sous un autre maillot, reconnaît le milieu de terrain espagnol, qui évolue au Vissel Kobe (Japon). Leo incarne le Barça après toutes ces années. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé en interne, ni comment ça s’est déroulé, mais le club va devoir se remettre de ce transfert», a déclaré le joueur de Vissel Kobe au Japon.

A sa suite, son ancien coéquipier et ex-capitaine de la Roja, Xavi Hernandez, s’est aussi prononcé sur le sujet. Et comme son ancien compère du milieu de terrain, Xavi a du mal à accepter la nouvelle. « Je suis si triste pour Leo. C’est dommage de voir que lui et le club n’ont pas pu trouver de solution. Je sais que Leo voulait rester, mais ça n’a pas pu se faire. La seule chose que je peux dire maintenant c’est qu’il me manquera beaucoup. C’est même dur pour moi de voir Messi avec un autre maillot que celui du Barça », a-t-il déclaré au Times.

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est aussi exprimé sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG. « Lionel Messi est bien pour toutes les équipes du monde. Je suis un peu triste que Messi ne termine pas sa carrière au Barça. Messi et Barcelone ne faisaient qu’un. Comme chaque entraîneur, le coach du PSG va avoir du travail », a confié le technicien allemand à Canal+ dans le cadre de la Supercoupe d’Europe que Chelsea disputera face à Villarreal.