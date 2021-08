Maroc: les élections auront bel et bien lieu le 8 septembre 2021

Les élections communales et législatives au Maroc, auront lieu le 8 septembre prochain, a rassuré le ministre marocain de l’Intérieur Abdelouafi Laftit.

La situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19 au Maroc faisait planer le doute sur la tenue à bonne date, des prochaines élections. Mais selon le ministre marocain de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, il n y’aura pas de report. Les élections auront bien lieu le 8 septembre prochain.

« Le royaume s’est engagé avec une forte volonté dans la préparation des échéances prévues pour l’année en cours, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI, garant du choix démocratique et protecteur des institutions représentatives, qui visent à consacrer la place du Maroc parmi les pays démocratiques, en harmonie avec les dispositions de la Constitution qui stipule que la légitimité de la représentativité démocratique puise son fondement dans des élections libres et transparentes », a rassuré Abdelouafi Laftit.

« En dépit des contraintes liées à la gestion des effets de la pandémie de Covid-19, le Maroc a encore une fois donné l’exemple, de par sa remarquable capacité de relever les grands défis et sa forte détermination à poursuivre le processus d’édification et de consolidation du socle institutionnel et démocratique », a poursuivi Abdelouafi Laftit. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Maroc a enregistré plus de 687 000 cas et 10 255 décès.