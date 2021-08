Louis Van Gaal, de nouveau sélectionneur des Pays-Bas

La Fédération royale néerlandaise de football a officialisé la signature de Louis Van Gaal, en tant que nouveau sélectionneur des Pays-Bas, en remplacement de Franck de Boer, limogé.

Sans sélectionneur depuis le licenciement de Frank de Boer après un Euro mitigé, où les Oranje ont fini en huitième de finale, les Pays-Bas ont un nouveau manager. La Fédération royale néerlandaise a, en effet, nommé Louis Van Gaal comme nouveau sélectionneur des Oranje.

Sans club depuis son départ de Manchester United, il y a cinq ans, l’ancien coach des Red Devils débarque donc dans une équipe qu’il connait très bien. Le coach de 69 ans a déjà dirigé la sélection batave entre juillet 2000 et novembre 2001, et entre août 2012 et juillet 2014, c’est donc son troisième passage sur banc hollandais.

Et alors que les Pays-Bas vont tenter de se qualifier pour la Coupe du monde Qatar 2022 après l’échec continental, Louis Van Gaal sera très attendu en septembre prochain, où les Oranje affronteront la Norvège (1/09), le Monténégro (04/09) et la Turquie (07/09) en éliminatoires du Mondial qatari.