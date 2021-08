Ligue 1: buteur face au PSG, Steve Mounié réagit à la défaite brestoise

En zone mixte, Steve Mounié a réagi à la défaite du club brestois, battu par le PSG (2-4), vendredi soir, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1.

Insuffisant à réaliser l’exploit, Steve Mounié et son équipe du FC Brest ont été battus par le PSG (2-4), vendredi soir à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Dans une rencontre spectaculaire où ils auront tout donné, les Bretons ont été punis sur des buts de Kylian Mbappé et Angel Di Maria, notamment.

Auteur d’un bon match dans l’ensemble, Steve Mounié a raté l’occasion d’être le héros du stade Francis-Le Blé. Malgré son but magnifique où il a trompé Keylor Navas en glissant ingénieusement le cuir entre les jambes du portier parisien, le buteur béninois a perdu plusieurs ballons qui auraient pu conduire à des occasions de but. Impliqué sur le but d’Honorat, il joue intelligemment le coup pour remettre le ballon à Faivre. Sur ses 36 ballons touchés, le Béninois n’a pu tirer qu’une seule fois au but (18e).

En zone mixte après la rencontre, Steve Mounié n’a pu s’empêcher de déverser sa frustration. « À 3-2, on y a cru. Le public poussait. On avait l’espoir, on les sentait moins bien mais ça n’a pas joué en notre faveur. Cette équipe de Paris va être difficile à bouger cette saison. Ils sont épuisants, on a passé notre temps à courir sans ballon », a confié l’attaquant de Brest aux médias français.

Brest se déplacera à Strasbourg, le 29 août prochain pour sa quatrième rencontre du championnat. L’occasion pour Steve Mounié et les siens de lancer véritablement leur saison.