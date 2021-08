La Casa de Papel saison 5: la date et une première bande-annonce dévoilées (vidéo)

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 5 de « La Casa de Papel », dont la première partie sera proposée dès le 3 septembre prochain sur la plateforme américaine.

Après un teaser pour annoncer le lancement prochain de la bande-annonce, Netflix a bien dévoilé, ce lundi, les premières images de la saison 5 de « La Casa de Papel », qui sera la dernière. Et elle promet un final explosif !

Se rendre n’est jamais une option. 💣



La Casa de Papel partie 5, ça commence le 3 septembre. pic.twitter.com/i9QxzLI7jQ August 2, 2021

Après avoir dévoilé les dates de sortie des deux parties de la saison 5 de La Casa de Papel, la plateforme a donc publié cette bande-annonce très attendue. Et comme on pouvait le voir sur ces images ou sur le teaser de cette première partie diffusée fin juillet, le Professeur (Alvaro Morte) sera en danger. Avant la sortie du premier volume, le 3 septembre, la plateforme nous offre une première bande-annonce.

Nous avions quitté, à la fin de la saison 4, les héros de la plus célèbre des séries espagnoles en fort mauvaise posture, avec le Professeur arrêté et le reste de son équipe barricadé dans la Banque d’Espagne depuis plus de cent heures, assiégé par l’armée. « C’est l’un des moments les plus incertains pour le gang. Ils sont dos au mur et cela semble être la fin pour eux. Vont-ils unir leurs forces pour lutter face à l’adversité… une toute dernière fois ? Après tout, ils sont La Résistance », explique Netflix dans son communiqué de presse.