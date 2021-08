Kenya: le torchon brûle entre Uhuru Kenyatta et son Vice-président

Le divorce semble consommé entre le Président kenyan, Uhuru Kenyatta, et son Vice-président, William Ruto, qui ne regardent plus dans la même direction, à quelques mois des prochaines élections de 2022.

Rien ne va plus entre le président Uhuru Kenyatta et son Vice-président, William Ruto. Et pour cause, les ambitions politiques de William Ruto qui commencent à déranger le camp du chef de l’Etat à quelques mois de la prochaine élection présidentielle de 2022.

Lundi, le Vice-président a été empêché de se rendre en Ouganda pour une visite privée. Il lui a été interdit de prendre son vol sous prétexte qu’il devrait avoir une autorisation du président Kenyatta. le mois dernier, le numéro 2 kenyan s’était pourtant rendu à Kampala sur invitation du président Yoweri Museveni.

Mais pour William Ruto, cette interdiction est une preuve de la « lâcheté » de ses adversaires. « On m’a empêché de prendre l’avion pour l’Ouganda parce que le système pense que seuls les enfants de riches et des célébrités peuvent se rendre à l’étranger et dîner avec les Présidents. Mais nous avons Dieu et nous vaincrons. Je préviens les tribalistes et les dynasties que notre patience est à bout et que nous ne nous laisserons plus humilier. Qu’ils m’affrontent ouvertement au lieu de se cacher derrière leurs petits serfs de la fonction publique », a-t-il déclaré.

Au pouvoir depuis 2013, Uhuru Kenyatta quittera ses fonctions en 2022 et devrait soutenir la candidature de son Vice-président, mais plusieurs observateurs de la vie politique kenyane pensent qu’il aurait retourné sa veste. Certaines sources locales évoquent même un probable soutien du Président Kenyatta au chef de l’opposition, Raila Odinga, avec qui il a signé un accord de réconciliation, le 10 mars 2018, après plusieurs semaines de crise.

Depuis, les coups-bas, les manigances se multiplient au sommet de l’Etat. En mai 2018, une vaste opération anti-corruption lancée par le Président Kenyatta semblait viser les partisans de son Vice-président soupçonnés de détournement de fonds. Et ce, alors que le camp du chef de l’Etat reprochait aux partisans de Ruto d’être déjà en campagne pour la présidentielle de 2022.