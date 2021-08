JO Tokyo 2020 / Foot masculin: le Mexique s’empare de la médaille de bronze face au Japon

Tombeur de la France, le Mexique a remporté la médaille de bronze au tournoi olympique de football masculin des JO de Tokyo, après sa victoire face au Japon (3-1), vendredi en match de classement.

Le Mexique retrouve le podium olympique, neuf ans après son sacre à Londres où il s’était offert l’or. Les Mexicains ont effet remporté la médaille de bronze du tournoi olympique de football des JO de Tokyo 2020, en battant le Japon vendredi en match de classement. Sans trembler, les Sud-américains se sont imposés sur le score de 3-1.

Dans une rencontre électrique contre des adversaires qui les avaient déjà battus en phase de groupe (1-2), les coéquipiers d’Ochoa se sont rapidement mis à l’abri en menant 2-0 à la pause sur des buts de Sebastian Cordova (13e) et Johan Vasquez (22è). Dominateurs, les Mexicains ont aggravé le score au retour des vestiaires sur un corner de l’inévitable Cordova, déposé sur la tête surpuissante d’Alexis Vega (58è) pour le 3-0. La réduction du score sur un exploit personnel de Kaoru Mitoma, à l’heure de jeu, aurait été insuffisante pour les Japonais de revenir à la marque.

Le Mexique s’impose donc et prend la troisième place sur le podium olympique, en attendant de connaitre le deuxième et le premier entre le Brésil et l’Espagne qui s’affrontent ce samedi en finale.