JO Tokyo 2020 – Athlétisme: rivale de Noélie Yarigo, Athing Mu sacrée sur 800 m à seulement 19 ans

En demi-finale, elle avait devancé de loin la compatriote béninoise, Yarigo Noélie. Ce mardi 03 aout, l’Américaine Athing Mu a été sacrée championne olympique du 800 m à seulement 19 ans aux Jeux de Tokyo.

Grande favorite de cette finale, en possédant la meilleure performance mondiale de l’année, l’Américaine Athing Mu a été sacrée championne olympique du 800 m à seulement 19 ans, mardi, aux Jeux de Tokyo en l’absence de la tenante du titre, la Sud-Africaine Caster Semenya, concernée par le règlement sur l’hyperandrogénie. Après avoir mené de bout en bout, Mu a devancé en 1 min 55 sec 21, la Britannique Keely Hodgkinson (1:55.88) et l’Américaine Raevyn Rogers (1:56.81).

Cette fille de réfugiés soudanais, qui est née et a grandi aux Etats-Unis, s’est révélée depuis quelques mois à l’athlétisme international, en multipliant les performances de choix sur 400 et 800 m. Étudiante à l’Université Texas A&M de College Station, elle a particulièrement brillé en 2021 dans les championnats universitaires NCAA.

De sa foulée interminable, elle a mené de bout en bout la finale du 800 m à Tokyo, telle une patronne malgré son âge, comme le faisait le roi kényan du 800 m, David Rudisha, du temps de sa splendeur.