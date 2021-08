JO de Tokyo: une sprinteuse biélorusse refuse un vol de retour « forcé » et demande l’asile

La sprinteuse Krystsina Tsimanouskaya a affirmé, dimanche, avoir été forcée de suspendre sa participation aux Jeux olympiques et de quitter le Japon après avoir critiqué sa fédération sur les réseaux sociaux. Elle souhaite désormais rejoindre la Pologne.

Une athlète biélorusse a affirmé ce dimanche 1er août avoir été forcée d’arrêter sa participation aux Jeux olympiques, à la veille d’une compétition. À la presse, Krystsina Tsimanouskaya raconte avoir été conduite de force à l’aéroport de la capitale afin de quitter le Japon, probablement à cause de critiques émises à l’encontre des entraîneurs de son pays.

Alors qu’elle devait participer à l’épreuve féminine du 200 mètres ce lundi, la jeune athlète de 24 ans a été vue à l’aéroport de Tokyo, accompagnée de deux hommes en civils. « Des agents du KGB » biélorusse, selon certains, de simples membres de sa fédération d’après d’autres. Toujours est-il qu’elle assure que les autorités de son pays ont tenté de l’expulser du pays contre son gré. « J’ai subi des pressions et on essaye de me faire partir du pays sans mon accord », a-t-elle ainsi lancé dans une vidéo publiée sur le réseau social Telegram et largement diffusée.

❗️Tsimanouskaya recorded an appeal to the IOC: "I am asking the International Olympic Committee for help, I have been pressured and they are trying to take me out of the country without my consent, so I am asking the IOC to intervene." pic.twitter.com/rKdzYeKM0W