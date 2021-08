Indonésie: un diplomate nigérian brutalisé et maltraité comme George Floyd

Samedi 07 août, un diplomate nigérian a été brutalisé par des agents de l’immigration indonésienne. Le ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, a réagi à cette horrible affaire, en convoquant l’ambassadeur d’Indonésie au Nigeria, Usra Hendra Harahap.

Les causes de l’incident ne sont pas claires, mais le diplomate a été brutalisé devant la mission diplomatique nigériane dans ce pays asiatique, samedi. Dans une vidéo de l’incident qui circule actuellement sur les médias sociaux, on voit trois hommes lutter contre un homme noir à l’intérieur d’une voiture.

Ces trois personnes, identifiées comme des agents de l’immigration indonésienne, lui ont coincé le cou contre le siège de la voiture et il n’a cessé de supplier en demandant de l’aide. Les hommes continuaient à faire pression sur lui alors qu’il criait « Mon cou », « Je ne peux pas respirer ! ».

Un diplomate nigérian a été brutalisé et traité comme un criminel en Indonésie

Suite à l’incident, Geoffrey Onyema, ministre des Affaires étrangères du Nigéria, a convoqué l’ambassadeur d’Indonésie au Nigeria, Usra Hendra Harahap. Dans un communiqué, le ministère nigérian des Affaires étrangères a déclaré que l’envoyé indonésien avait confirmé que l’incident s’était produit dans son pays et qu’il avait présenté des excuses.

« Avant que l’envoyé ne soit convoqué, le gouvernement nigérian avait également envoyé une protestation officielle au gouvernement indonésien. Le gouvernement indonésien a présenté ses excuses au Nigéria pour les mauvais traitements et l’arrestation du personnel de l’ambassade du Nigéria par des agents de l’immigration à Jakarta. L’ambassadeur a expliqué ce qu’il comprenait de ce qui s’était passé et s’est excusé sans réserve au nom du gouvernement indonésien. »

L’ambassadeur a confirmé que les fonctionnaires de l’immigration impliqués étaient depuis venus à l’ambassade du Nigéria pour s’excuser auprès de l’ambassadeur et du diplomate concerné. Le ministère, tout en qualifiant l’incident d’”inacceptable”, a ajouté qu’il est contraire au droit international et aux conventions de Vienne, régissant les relations diplomatiques et consulaires entre les États.