Incendies en Algérie: face au manque de moyens de l’État, la France va déployer ses avions-citernes

Des incendies ravagent, depuis le mardi 10 août, le nord de l’Algérie, et ont fait au moins 65 morts parmi lesquels 28 soldats. Le Président français a rassuré, ce mercredi 11 août, les Algériens quant au soutien de la France, promettant de déployer des avions pour les aider à lutter contre le feu.

L’envoi d’avions-citernes français en Algérie, afin d’aider le pays à lutter contre les incendies, a été annoncé ce mercredi par Emmanuel Macron. Le Président a en outre exprimé sa solidarité «sans réserve» et son soutien au peuple algérien qui fait face à ce drame.

Face aux drames auxquels sont confrontés les amis de la France, notre solidarité est sans réserve. Au peuple algérien, je veux apporter tout notre soutien. Dès demain, deux Canadairs et un avion de commandement seront déployés en Kabylie en proie à de violents incendies. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2021

Le chef de l’État français a promis que, jeudi 12 août, deux Canadairs et un avion de commandement prendront la direction de la Kabylie, située dans le nord de l’Algérie.

L’Algérie ravagée par des incendies

Des incendies ravagent, depuis le mardi 10 août, le nord de l’Algérie, et ont fait au moins 65 morts parmi lesquels 28 soldats. Si la piste criminelle est de plus en plus privilégiée par les autorités, les partis politiques et les citoyens soulignent un manque de moyens de la part de l’État pour combattre les flammes. La canicule qui sévit depuis quelques jours et les vents forts sont la cause de la propagation rapide des flammes.

Le Président Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de trois jours à partir du jeudi 12 août. Depuis le mardi 10 août, des appels à l’organisation de convois de solidarité avec les habitants des villages de Tizi Ouzou se sont multipliés sur les réseaux sociaux, notamment de la part de la diaspora. Pour accélérer l’aide aux civils et aux secouristes, une cagnotte a été mis en place où près de 140 000 euros ont pu être collectés.