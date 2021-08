Ghana: le prêtre, qui a administré de « baiser saint » à des jeunes filles, relevé de ses fonctions

Le prêtre anglican Balthazar Obeng Larbi est actuellement au coeur d’une grande polémique après avoir embrassé langoureusement trois jeunes filles sous prétexte d’une cérémonie. L’Eglise anglicane a réagi à la polémique en condamnant l’acte et a institué une enquête. Pour le moment, le religieux a été relevé de ses fonctions d’aumônier.

L’Eglise anglicane au Ghana a réagi à la vidéo montrant un de ses prêtre embrassant des étudiantes au St Monica’s College of Education. L’église a condamné l’acte et a institué une enquête sur la question. Selon une déclaration, mardi 17, du directeur exécutif de l’archevêque métropolitain du Ghana, George Dawson-Ahmoah, si « le prêtre en question, le révérend père Balthazar Obeng Larbi, s’il est reconnu coupable, sera traité comme le stipulent les normes et les valeurs de la Communion anglicane. »

« L’Eglise est attristée par cette nouvelle et souhaite déclarer expressément qu’une enquête approfondie a été immédiatement ouverte sur cette affaire et que l’action dudit prêtre sera traitée conformément aux normes et valeurs de la Communion anglicane, où la moralité est extrêmement respectée dans l’Eglise », a déclaré M. Dawson-Ahmoah.

Le prêtre relevé de ses fonctions

Au milieu de cette grosse polémique, les responsables de ce collège se sont réunis en urgence pour prendre de nouvelles mesures. Au terme de la réunion, le révérend père Balthazar Obeng Larbi a été relevé de ses fonctions d’aumônier. Les autorités dans un communiqué ont présenté leurs excuses aux parents d’élèves pour l’acte posé par le révérend père.