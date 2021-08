États-Unis: un visiteur de zoo saute sur un alligator pour venir en aide à une soignante attaquée (Vidéo)

Alors quelle était en train de nourrir un alligator de 2 mètres devant des enfants venus célébrer un anniversaire, Lindsay Bull a été happée à la main par l’animal. Un visiteur a alors plongé courageusement dans le bassin pour lui venir en aide.

Le samedi 14 août dernier, dans l’État américain de l’Utah (ouest), un anniversaire a été marqué par un atypique accident. Des enfants étaient réunis dans le centre pour reptiles de West Valley City, et une soignante de l’établissement se livrait à une animation. C’est au moment où la jeune femme a ouvert la vitre du bassin de l’alligator que ce dernier a saisi l’une de ses mains et a cherché à l’entraîner vers lui.

Après avoir attiré la dame dans son enclos, l’alligator a commencé à la faire tourner en rond et a maintenu ses mâchoires sur elle alors qu’elle luttait pour se libérer. Sous la stupeur des visiteurs venus avec plusieurs jeunes enfants, la soignante se débat dans le bassin mais rien n’y fit : l’alligator ne lâche pas sa main.

L’un des invités, identifié plus tard comme étant Donnie Wiseman, a crié « On a des problèmes ici ! » avant de sauter dans l’eau et de grimper sur le reptile. Un autre spectateur a éloigné les enfants qui pleuraient, comme le montre la vidéo.

Wiseman a réussi à immobiliser l’alligator, et le maître-chien lui a calmement donné, ainsi qu’à un autre homme, Todd Christopher, des instructions pour l’aider à s’échapper de la piscine. Wiseman est resté au dessus du reptile jusqu’à ce que la femme soit libérée. La femme de Christopher, qui a une formation d’infirmière, a alors commencé à prodiguer les premiers soins avant l’arrivée des équipes de secours.

Après l’attaque, la soignante assure ne pas se l’expliquer : “C’est pourtant quelque chose que je fais tout le temps”. “Je ne peux pas vous dire ce qui s’est passé exactement, [l’alligator] a mordu vraiment très fort”, ajoute-t-elle.

Opérée, la victime ne court plus le moindre danger

Le centre a fait savoir sur sa page Facebook que la soignante a reçu les premiers soins sur place avant d’être opérée. Aux dernières nouvelles, elle ne courait plus le moindre danger. La jeune femme considère d’ailleurs qu’elle aurait pu éviter cette attaque : “C’était un accident. C’est bien plus de ma faute que de celle de Dath Gator [NDLR : le nom de l’alligator]”.

Shane Richins, le propriétaire de l’entreprise, a déclaré lors d’une interview lundi que la personne qui s’occupait de l’animal ouvrait l’enclos pour nourrir l’alligator comme d’habitude, mais que cette fois-ci, le reptile « a eu un peu plus de cran ». Il a déclaré que le centre a normalement une politique stricte pour qu’un second manipulateur soit à proximité lorsque les employés travaillent avec les alligators. Mais cette règle n’a pas été appliquée ces dernières années.

« Nous appliquons toujours strictement cette règle chaque fois que quelqu’un entre en contact avec l’alligator mais, bien sûr, à l’avenir, nous l’appliquerons à nouveau strictement pour toute interaction avec l’alligator pour cette même raison », a déclaré M. Richins.