Coupe CAF: Moufid Mouhamed de l’AS FAR craint les Buffles du Borgou

Le défenseur du club marocain de l’AS FAR invite les siens à ne pas sous-estimer les Buffles du Borgou alors que les deux équipes s’affrontent en septembre prochain en premier tour éliminatoire de la Coupe de la confédération.

Pour son retour sur la scène continentale, l’AS FAR défiera les Buffles du Borgou en premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Une double confrontation qui s’annonce palpitante entre le club marocain et son homologue vice-champion du Bénin.

Annoncés favoris pour ce duel, les militaires préfèrent jouer à la carte de la prudence. « On va affronter un club béninois à ne pas sous-estimer. On sait qu’ils vont chercher la victoire sur cette double confrontation. Mais notre objectif, c’est de réaliser un bon résultat pour montrer que les Forces Armées Royales sont vraiment de retour sur la scène continentale » s’est prononcé Moufid Mouhamed, défenseur de l’AS FAR sur Radio Mars.

« Etre favori sur le papier ne veut absolument rien dire. Seule la réalité du terrain nous départagera. Si effectivement, nous respectons les FAR du Maroc, par contre, nous ne les craingnons pas du tout » a de son côté, réagi le directeur sportif des Buffles du Borgou, Alioune Ndiaye. « Les Buffles disposent aussi d’une expérience africaine, certes limitée pour le moment. Mais au moins, nous savons désormais ce qu’il ne faudra surtout pas faire, pour espérer une issue positive lors de cette double confrontation. Notre équipe se prépare sérieusement depuis quelques semaines. Nous avons des renforts de qualité » a-t-il poursuivi.

Les Béninois se rendront en terre marocaine pour la manche aller et Alioune Ndiaye se veut rassurant sur les conditions de voyage de la bande à Chérif Dine Kakpo. « Sur le plan de l’organisation du prochain voyage à Rabat, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les joueurs se préparent et voyagent sereinement. Nous sommes persuadés que la qualification se jouera au match aller. Alors, ce sera une équipe des Buffles bien préparée et déterminée qui se présentera à Rabat pour la première manche » a promis l’ancien international sénégalais.

Pour rappel, la manche aller de cette affiche entre le 3è du dernier championnat marocain et le vice-champion du Bénin se déroulera à Rabat entre le 10 et le 12 septembre prochain. D’autres duels également alléchants seront à l’affiche de cette phase aller. On suivra notamment le choc entre le club sénégalais de Diambars et les guinéens de Wakriya Athletic Club.

