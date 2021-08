Côte d’Ivoire – Guerre au FPI: Affi N’Guessan répond sèchement à Laurent Gbagbo

Lundi, l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a décidé d’abandonner le Front Populaire Ivoirien (FPI) à son ancien Premier ministre, Pascal Affi N’Guessan, pour créer un nouveau parti. En réponse à son mentor, Affi N’Guessan dénonce une décision dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche.

Le divorce semble définitivement consommé entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi N’Guessan. De retour au pays depuis le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo a rencontré, lundi, les instances du Front populaire ivoirien (FPI). Au cours de la rencontre, il a annoncé sa volonté d’abandonner le FPI à Affi N’Guessan pour la création d’un nouveau parti. Cette déclaration de l’ancien président a eu un écho défavorable chez son ancien Premier ministre qui n’a pas tardé à lui répondre. Pascal Affi N’Guessan a accusé Laurent Gbagbo « du schisme qui marque désormais l’épopée du Fpi. ».

A lire aussi: Côte d’Ivoire: l’ex-président Laurent Gbagbo propose la création d’un nouveau parti

« Ainsi, en réponse à ma demande d’audience, à ma volonté de dialogue en vue de l’unité du Fpi, Laurent Gbagbo a choisi la rupture et la division. Il enterre l’espoir qu’avaient nos militants, nos électeurs, nos sympathisants, en l’unité de la gauche, en la réconciliation de notre famille politique », a déclaré Pascal Affi N’Guessan.

Cette décision, dit-il, dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche, constitue un défi à notre force de caractère, à nos convictions idéologiques et à notre maturité politique. « Pour ma part, j’assure les militants et sympathisants du Fpi, l’opinion nationale et internationale de ma ferme volonté de poursuivre ma mission pour la renaissance du parti en vue de la reconquête du pouvoir en 2025 », a-t-il rassuré, insistant qu’il continuera de se battre pour les valeurs de démocratie et de progrès « que nous avons autrefois partagées ».

A lire aussi: Côte d’Ivoire – Prisonniers politiques: Alassane Ouattara drible Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié

Dans sa déclaration, Laurent Gbagbo avait estimé que leur « seul instrument de lutte politique est confisqué par M. Affi N’Guessan et malgré les nombreuses initiatives pour le raisonner, il s’arcboute sur sa soi-disant « légalité ». Ainsi, Laurent Gbagbo qui n’entend pas emprunter la voie judiciaire a décidé de créer un nouveau parti.