Conflit au Tigré: le Premier ministre Abiy Ahmed sonne la mobilisation générale

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a appelé, mardi, à une mobilisation générale aux côtés des forces de défense du pays pour remporter la bataille qui les oppose aux rebelles.

Le conflit au Tigré vire en défaveur de l’armée fédérale. Profitant des deux mois du cessez-le-feu unilatéral décrété par le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, les rebelles ont poursuivi leurs offensives vers les régions voisines de l’Amhara, au sud, et de l’Afar, à l’est. Pour contrer l’offensive des rebelles, Abiy Ahmed a appelé, ce mardi, « tous les Éthiopiens aptes et majeurs » à rejoindre les forces armées.

A lire aussi: Ethiopie: des dizaines de corps découvertes sur la rivière frontalière Tigré-Soudan

« C’est maintenant le moment pour tous les Éthiopiens aptes et majeurs de rejoindre les forces de défense, les forces spéciales et les milices, et de montrer leur patriotisme« , a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre. Les combats avaient débuté en novembre dernier, après l’envoi par le Premier ministre Abiy Ahmed de l’armée fédérale au Tigré pour destituer les autorités régionales, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

Démarré en novembre, le conflit au Tigré a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de déplacés. La situation humanitaire y est désastreuse. Environ 400.000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré, estime l’ONU.