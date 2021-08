Burkina Faso – Attaque de Gorgadji: le bilan revu à la hausse

Le gouvernement burkinabé a actualisé jeudi soir, le bilan de l’attaque qui a pris pour cible un détachement militaire à Gorgadji, dans la région du Sahel. Les nouveaux chiffres annoncés portent à 80, le nombre de décès dans cette attaque.

Dans un communiqué mercredi, le gouvernement burkinabé a déclaré que l’attaque perpétrée par des hommes armés a fait 47 morts, dont 30 civils, 14 soldats et 3 Volontaires pour la défense de la patrie. De sources officielles, 58 présumés terroristes ont été tués et 19 soldats ont été blessés lors des échanges de tirs. Au lendemain de cette annonce, soit le jeudi 19 août, le gouvernement a revu à la hausse ses chiffres, annonçant un bilan de 80 morts, dont 15 gendarmes et 65 civils parmi lesquels 6 volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Selon donc un bilan réactualisé ce jour à 18h 50 mn, 65 civils ont perdu la vie dans cette attaque terroriste », a écrit le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, dans le communiqué. « Il s’agit de 6 VDP, 52 hommes et 6 femmes. La 7e femme décédée suite à cette attaque sera inhumée à Dori« , a-t-il détaillé.

La région du Sahel au Burkina Faso est devenue le théâtre des attaques terroristes. Il ya peu, cette région a subi une attaque qui a fait plusieurs morts et des blessés. Dans cette région du Burkina Faso, les populations voire des autorités locales, sont souvent victimes d’agressions terroristes et d’enlèvements. Nombreux sont-ils, qui ont fui la région du Sahel vers d’autres villes pour se sentir en sécurité.