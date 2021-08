Alavès-Real Madrid: le groupe madrilène avec Hazard et Bale

Le Real Madrid a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour le premier match de la saison 2021-2022 de Liga contre le Deportivo Alavès. Un groupe de 21 joueurs avec Eden Hazard et Gareth Bale.

Le Real Madrid lance sa saison 2021-2022 de Liga ce samedi soir par un déplacement sur la pelouse du Deportivo Alavès. Un match important pour les Madrilènes qui ambitionnent de remporter le championnat. Ce sera aussi l’occasion de tester la valeur du groupe, diminué par les départs de Sergio Ramos et de Raphael Varane.

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a convoqué un groupe de 21 joueurs avec Gareth Bale et Eden Hazard. Le Diable Rouge n’a pas disputé une seule rencontre pendant la présaison et espère avoir un peu de temps de jeu ce soir. En conférence de presse, Ancelotti s’est montré très optimiste concernant l’international belge : « Hazard a commencé par un travail individuel et je pense qu’il est en bonne condition. Je suis convaincu qu’il reviendra à son meilleur niveau. Il est prêt. Nous avons eu une présaison assez intense et les joueurs ont bien fait, combinant le travail physique avec le travail technique et tactique. »

Gareth Bale, qui a également disputé le Championnat d’Europe avec le Pays de Galles, est convoqué en Liga pour la première fois à la Maison Blanche depuis un an, après avoir été prêté à Tottenham en septembre dernier. Il intègre un groupe amoindri par les blessures de Toni Kroos, Ferland Mendy et Marcelo.

le groupe du Real Madrid face à Alavès: