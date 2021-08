Afghanistan: l’Union européenne appelle à un cessez-le-feu urgent

L’Union européenne (UE) a appelé, ce jeudi, à un cessez-le-feu en Afghanistan et condamne les attaques répétées des Taliban.

L’Union européenne s’est prononcée, ce jeudi, sur la situation sécuritaire qui prévaut en Afghanistan. Dans sa déclaration, l’UE a appelé à “un cessez-le-feu urgent, complet et permanent”, condamnant l’intensification des attaques menées par les Taliban.

A lire aussi: Afghanistan: 3 blessés dans l’explosion d’une mine à Kaboul

“L’offensive militaire des talibans est en contradiction directe avec leur engagement à un règlement négocié du conflit et au processus de paix de Doha”, indique un communiqué conjoint du chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, et du commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

La situation sécuritaire se dégrade davantage en Afghanistan depuis le retrait amorcé des troupes américaines. Les Taliban, un mouvement fondamentaliste islamiste, se faisant appeler Émirat islamique d’Afghanistan et qui s’est répandu en Afghanistan et au Pakistan, depuis octobre 1994, montent en puissance et prennent le dessus sur les forces afghanes. Mercredi, ils ont revendiqué une attaque-suicide contre le ministre de la Défense, qui a fait 8 morts à Kaboul, la capitale du pays.