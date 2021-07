UEMOA – Monnaie unique: le parlement ivoirien opte pour «l’Eco» de Ouattara et Macron

Alors que la question du changement de nom à la monnaie des pays de l’UEMOA a été évoquée par le président ivoirien il y a plusieurs mois, l’Assemblée nationale ivoirienne a adopté l’accord de coopération avec la France pour la mise en œuvre de l’Eco.

Les députés de Côte d’Ivoire ont voté à une large majorité, l’accord de la réforme du franc CFA au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Fin décembre 2019, Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire a annoncé avec son homologue français, Emmvanuel Macron, à Abidjan, la signature d’un accord pour remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie qui portera le nom de l’Eco. En 2020, le la France a entériné en Conseil des ministres le projet de loi.

Cependant, la Côte d’Ivoire est aujourd’hui, le premier et le seul pays de l’UEMOA à avoir voté cet accord dont les débats subsistent sur les modalités de sa mise en œuvre et sur les circonstances de cette décision. Selon plusieurs observateurs, ce projet n’est rien d’autre qu’une autre manière pour la France de contourner le véritable problème et de diviser les africains sur la question avec l’aide de ses « amis africains ». L’Eco telle que cela se présente, ne revient seulement qu’à un changement de nom à la monnaie et rien d’autre selon d’autres.

Pour Jean-Gervais Tchéidé, député EDS de Côte d’Ivoire, il s’agit d’une sorte d’éternel recommencement. « Premièrement, l’euro est une monnaie forte. Et lorsque vous avez une parité avec une monnaie forte, les spécialistes nous disent que – à terme -, cela pénalise vos exportations, donc la balance extérieure va fatalement être déficitaire. Deuxièmement, dans l’accord, il est stipulé « se réserve le droit de revenir dans la gouvernance, si d’aventure une crise pointe à l’horizon », ce qui revient au même », a-t-il indiqué.

Aussi, il n’est pas clair si les autres pays de l’UEMOA avaient réellement adhéré à ce projet avant son annonce par Ouattara et Macron en 2019. Les africains estiment que ce n’était simplement qu’un coup de poignard de la Côte d’Ivoire sur le dos de la CEDEAO qui commençait, enfin, à avancer sur la question d’une monnaie unique de la région ouest-africaine. Les pays non francophones de la communauté ont d’ailleurs exprimé leur étonnement du choix du nom « ECO » pour la monnaie de l’UEMOA alors qu’il était convenu que ce serait celle de la CEDEAO.

Dans tous les cas, depuis les périodes coloniales du temps de l’Afrique occidentale française à nos jours, la France n’a jamais émis la volonté de la fin de cette monnaie qui lui profite et d’arrêter de mettre son nez partout.