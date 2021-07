Tunisie: le président Kais Saied accusé de « coup d’État » contre la Constitution

Alors que le président tunisien, Kais Saied, a annoncé la suspension du Parlement et le limogeage du gouvernement, le président du Parlement, Rached Ghannouchi, a rejeté cette décision et déclaré lundi que l’Assemblée nationale était en session.

Dimanche, le président tunisien, Kais Saied, a renversé le gouvernement du Premier ministre Hichem Mechichi, gelé le Parlement et assumé le pouvoir exécutif avec l’aide d’un nouveau Premier ministre. Cette série de décisions que le chef de l’Etat a prise, n’a pas été acceptée par l’Assemblée nationale. Ghannouchi, le chef des députés et chef du parti islamiste modéré, Ennahda, a rejeté l’annonce et indiqué que « le Parlement tunisien est en session et nous adhérons à la légitimité et rejetons le coup d’État »

Dans son discours de dimanche, Saied a déclaré qu’il suspendrait l’immunité de tous les députés et prendrait le contrôle du bureau du procureur général. Il a affirmé avoir pris les décisions après avoir consulté le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale, Mechichi et Ghannouchi. Cependant, Ghannouchi a indiqué que les nouvelles mesures du président Saied ne sont rien d’autre qu’un « coup d’État à part entière » contre la Constitution tunisienne, la révolution et les libertés dans le pays.

La Tunisie est en proie à une crise profonde depuis le 16 janvier, lorsque Mechichi a annoncé un remaniement ministériel, mais Saied a refusé d’organiser une cérémonie de prestation de serment des nouveaux ministres. La Tunisie est considérée comme le seul pays à avoir réussi une transition démocratique parmi les pays arabes ayant également connu des révolutions populaires qui ont renversé les régimes au pouvoir, notamment l’Égypte, la Libye et le Yémen.